В Белгороде студентов переводят на дистанционное обучение до 1 декабря
Студенты Белгорода и Белгородского района до 1 декабря перейдут на дистанционное обучение. Им также предоставят возможность покинуть территорию города. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает ТАСС.
«Вузам, которые находятся в Белгородском районе и Белгороде, также до 1 декабря рекомендовано дистанционное обучение», - написал он в Telegram-канале.
В школа и техникумах города продлят еще на одну неделю осенние каникулы. После чего учащихся девяти приграничных муниципалитетов, а также Белгорода и Яковлевского городского округа переведут обучаться дистанционно.
Ранее американский журналист обвинил западные СМИ в замалчивании обстрелов Белгорода, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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