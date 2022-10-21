В Белгороде студентов переводят на дистанционное обучение до 1 декабря

Студенты Белгорода и Белгородского района до 1 декабря перейдут на дистанционное обучение. Им также предоставят возможность покинуть территорию города. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

«Вузам, которые находятся в Белгородском районе и Белгороде, также до 1 декабря рекомендовано дистанционное обучение», - написал он в Telegram-канале.