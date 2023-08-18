В Белгороде получивших гражданство РФ мигрантов увезли с рынка в военкомат
Полиция Белгороды в ходе рейда выявила получивших российское гражданство мигрантов, забывших встать на воинский учёте, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В сообщении уточняется, что в военкоматы для принятия соответствующего решения были доставлены девять мигрантов. Ещё две граждан были привлечены к административной ответственности за умышленную порчу либо утрату паспорта.
Аналогичные рейды сотрудники правоохранительных органов уже провели в Чувашии, а также в Санкт-Петербурге, где в военкомат доставили около сотни мингрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на учёт.
Ранее глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил одновременно выдавать мигрантам российские паспорта и ставить их на воинский учёт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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