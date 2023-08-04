Латвия обяжет покинуть страну шесть тысяч россиян, не сдавших языковой экзамен

Граждан России, имеющих постоянный вид на жительство (ПМЖ) в Латвии, обяжут покинуть страну в случае, если они не сдадут экзамен по латышскому языку. Об этом в интервью порталу Rus.LSM.lv заявил глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака.

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По его словам, соответствующие предписания от МВД страны получат «где-то пять-шесть тысяч человек».

«Это люди, которые не проявили никакого желания ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство», - уточнил Лидака.

Отмечается, что сдать экзамен можно будет до 1 сентября, в случае неудачи предоставят вторую попытку - до 30 ноября. После получения предписания на выезд из Латвии будет дано до трёх месяцев.

Ранее в Латвии начали рассылать штрафы тем, кто 9 мая писал поздравления с Днем Победы и ставил лайк под такими записями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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