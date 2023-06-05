В Белгороде опровергли сообщения о переполненных больницах
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников назвал фейком сообщения о якобы переполненных стационарах. Чиновник опубликовал пост в своем Telegram-канале.
«В Сети распространяется фейк, что наши стационары медицинских организаций переполнены ранеными военнослужащими и по этой причине всех пациентов выписывают раньше положенного», - написал Иконников.
Он заявил, что медики работают в обычном режиме и оказывают плановую помощь всем нуждающимся. Также министр опроверг информацию о выписке пациентов раньше обычного.
Накануне сообщалось, что для оставшихся в городе Шебекино жителей организован подвоз воды и медикаментов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru