В Белгороде опровергли сообщения о переполненных больницах

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников назвал фейком сообщения о якобы переполненных стационарах. Чиновник опубликовал пост в своем Telegram-канале.

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«В Сети распространяется фейк, что наши стационары медицинских организаций переполнены ранеными военнослужащими и по этой причине всех пациентов выписывают раньше положенного», - написал Иконников.

Он заявил, что медики работают в обычном режиме и оказывают плановую помощь всем нуждающимся. Также министр опроверг информацию о выписке пациентов раньше обычного.

Накануне сообщалось, что для оставшихся в городе Шебекино жителей организован подвоз воды и медикаментов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:МинздравБольницыБелгород

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