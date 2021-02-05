В Бельгии смягчили карантин по COVID-19
Власти Бельгии смягчили карантин по коронавирусу, разрешив работу парикмахерских и агентств недвижимости. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Координационного комитета по борьбе с пандемией заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо.
«Парикмахерские смогут открыться 13 февраля, это же относится к агентствам недвижимости, однако остальные виды контактных услуг должны оставаться закрыты как минимум до 1 марта», — цитирует Де Кроо ТАСС.
Также сохранятся запрет на поездки за рубеж и комендантский час с 22:00 до 6 часов утра.
Как отметил премьер-министр, ситуация с распространением вируса в королевстве «относительно стабильна» с начала декабря. По словам Де Кроо, необходимые санитарные меры, принятые в Бельгии, «действуют и в целом выполняются».
Карантин из-за распространения COVID-19 ввели в Бельгии в октябре. В стране закрыли все общественные и развлекательные заведения, общепит, салоны красоты, спортивные и концертные залы, кинотеатры. Бельгийцы обязаны носить защитные маски на улице и в помещениях. Также в королевстве запретили любые общественные и частные собрания, а также необязательные поездки за границу.
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