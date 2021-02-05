В Бельгии смягчили карантин по COVID-19

Власти Бельгии смягчили карантин по коронавирусу, разрешив работу парикмахерских и агентств недвижимости. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Координационного комитета по борьбе с пандемией заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо.

«Парикмахерские смогут открыться 13 февраля, это же относится к агентствам недвижимости, однако остальные виды контактных услуг должны оставаться закрыты как минимум до 1 марта», — цитирует Де Кроо ТАСС.

Также сохранятся запрет на поездки за рубеж и комендантский час с 22:00 до 6 часов утра.

Как отметил премьер-министр, ситуация с распространением вируса в королевстве «относительно стабильна» с начала декабря. По словам Де Кроо, необходимые санитарные меры, принятые в Бельгии, «действуют и в целом выполняются».

Карантин из-за распространения COVID-19 ввели в Бельгии в октябре. В стране закрыли все общественные и развлекательные заведения, общепит, салоны красоты, спортивные и концертные залы, кинотеатры. Бельгийцы обязаны носить защитные маски на улице и в помещениях. Также в королевстве запретили любые общественные и частные собрания, а также необязательные поездки за границу.

