В Бейруте прекратили поиски выживших после взрыва

По его словам, в министерстве обороны Ливана, которое является принимающей стороной российских спасателей, сделали официальное заявление о том, что больше не рассчитывают найти живых людей.

Россия в качестве поддержки направила в Ливан несколько самолетов МЧС. Российские спасатели работают в полевом госпитале в пяти километрах от центра взрыва и продолжают работы в порту Бейрута.

Мощный взрыв в столице Ливана прогремел 4 августа. Происшествие произошло в следствии детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в порту Бейрута. По официальным данным погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.



