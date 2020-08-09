В Бейруте прекратили поиски выживших после взрыва

Поиск выживших после взрыва людей в Бейруте завершен. Разбор завалов продолжается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Поисково-спасательные работы завершены, аварийно-спасательные – продолжаются», - цитирует агентство слова собеседника.

Спасатели МЧС РФ первыми оказались в Бейруте для помощи после взрыва

По его словам, в министерстве обороны Ливана, которое является принимающей стороной российских спасателей, сделали официальное заявление о том, что больше не рассчитывают найти живых людей.

Россия в качестве поддержки направила в Ливан несколько самолетов МЧС. Российские спасатели работают в полевом госпитале в пяти километрах от центра взрыва и продолжают работы в порту Бейрута.

Мощный взрыв в столице Ливана прогремел 4 августа. Происшествие произошло в следствии детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в порту Бейрута. По официальным данным погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧСМЧС РФЛиванВзрывБейрут
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