В Бейруте прекратили поиски выживших после взрыва
Поиск выживших после взрыва людей в Бейруте завершен. Разбор завалов продолжается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Поисково-спасательные работы завершены, аварийно-спасательные – продолжаются», - цитирует агентство слова собеседника.
По его словам, в министерстве обороны Ливана, которое является принимающей стороной российских спасателей, сделали официальное заявление о том, что больше не рассчитывают найти живых людей.
Россия в качестве поддержки направила в Ливан несколько самолетов МЧС. Российские спасатели работают в полевом госпитале в пяти километрах от центра взрыва и продолжают работы в порту Бейрута.
Мощный взрыв в столице Ливана прогремел 4 августа. Происшествие произошло в следствии детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в порту Бейрута. По официальным данным погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.
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