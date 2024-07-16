«В бассейне - да»: Стилист рассказал, где мужчинам уместно надеть короткие плавки
Выбирая одежду, стоит ориентироваться на то, чтобы выглядеть уместно, заявил НСН эксперт по стилю Александр Белов.
Мужчины могут надеть короткие плавки для бассейна, однако для пляжа лучше отдать предпочтение шортам, а летом в городе – льняным брюкам, заявил НСН международный эксперт по стилю Александр Белов.
Ранее эксперт по этикету Эля Басманова заявила, что мужчинам на пляже лучше не носить обтягивающие плавки, так как это выглядит вульгарно. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва». Она также отметила, что по законам мировой моды, бытует мнение, что обтягивающие плавки часто могут предпочитать мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. Белов заявил, что мужчинам и правда лучше выбирать более удлинённый и свободный вариант плавок с точки зрения эстетики.
«У одежды есть две важные функции. Первая – улучшить фигуру человека, скрыть его недостатки и подчеркнуть достоинства. Вторая – хорошо вписаться в дресс-код. Если у человека есть проблемные зоны, то лучше их скрыть при помощи одежды. Что касается плавок, то, например, в бассейне надевать плавки короткого формата мужчинам вполне нормально. На пляже это тоже адекватно, но эстетичнее смотрится, когда у мужчины плавки как шорты, по длине ближе к колену. В городе, например, мужчине также лучше носить льняные летние брюки, чем шорты. В некоторых шортах даже не пускают в премиальный ресторан, поскольку считается, что это моветон, когда мужчина сидит с голыми ногами. Поэтому лучше не надевать очень короткие плавки, а если вы идете в ресторан, то лучше надеть не шорты, а льняные брюки. Если вы хотите выглядеть хорошо, то надо понимать, что не все части тела и не везде стоит демонстрировать», - пояснил Белов.
Ранее американского актера и рок-музыканта Джареда Лето раскритиковали в Сети за то, что он пришел в ресторан в домашней одежде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психиатр посоветовала не спрашивать у участников СВО об убийствах
- В Дагестане подросток на грузовике насмерть сбил пятилетнего брата
- Минимум 15 человек отравились в хостеле на севере Москвы
- Психолог Бахтеева: Отдых на даче целительно воздействует на психику человека
- Россиянам рассказали, как подтвердить стаж работы без трудовой книжки
- Главный тренер сборной Англии покинул пост после поражения Испании на Евро-2024
- Волонтеры отправят бойцам СВО котов для борьбы с мышами
- Депутаты хотят ограничить время шумных работ для УК
- Депутат Кирьянов заявил, что уплата налогов равняется патриотизму
- Глава ФТАР: Игры дружбы перенесены на 2025 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru