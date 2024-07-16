«В бассейне - да»: Стилист рассказал, где мужчинам уместно надеть короткие плавки

«У одежды есть две важные функции. Первая – улучшить фигуру человека, скрыть его недостатки и подчеркнуть достоинства. Вторая – хорошо вписаться в дресс-код. Если у человека есть проблемные зоны, то лучше их скрыть при помощи одежды. Что касается плавок, то, например, в бассейне надевать плавки короткого формата мужчинам вполне нормально. На пляже это тоже адекватно, но эстетичнее смотрится, когда у мужчины плавки как шорты, по длине ближе к колену. В городе, например, мужчине также лучше носить льняные летние брюки, чем шорты. В некоторых шортах даже не пускают в премиальный ресторан, поскольку считается, что это моветон, когда мужчина сидит с голыми ногами. Поэтому лучше не надевать очень короткие плавки, а если вы идете в ресторан, то лучше надеть не шорты, а льняные брюки. Если вы хотите выглядеть хорошо, то надо понимать, что не все части тела и не везде стоит демонстрировать», - пояснил Белов.

Ранее американского актера и рок-музыканта Джареда Лето раскритиковали в Сети за то, что он пришел в ресторан в домашней одежде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

