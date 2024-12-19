В Басманный суд доставили обвиняемого в убийстве генерала Кириллова

Курбанов обвиняется в причастности к взрыву самоката, который был приведен в действие 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. В результате теракта погибли Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Следствие квалифицировало преступление как теракт, убийство и незаконный оборот оружия.

Ранее ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании подозреваемого, гражданина Узбекистана 1995 года рождения. По их данным, мужчина был завербован украинскими спецслужбами, которые предложили ему $100 тысяч и выезд в ЕС за выполнение теракта, передает «Радиоточка НСН».

