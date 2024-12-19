В Басманный суд доставили обвиняемого в убийстве генерала Кириллова
В Басманный суд Москвы доставили Ахмада Курбанова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости.
Подсудимого сопровождал усиленный конвой сотрудников полиции с автоматами, касками и бронежилетами. В коридоре здания также дежурила служебная овчарка.
Курбанов обвиняется в причастности к взрыву самоката, который был приведен в действие 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. В результате теракта погибли Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Следствие квалифицировало преступление как теракт, убийство и незаконный оборот оружия.
Ранее ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании подозреваемого, гражданина Узбекистана 1995 года рождения. По их данным, мужчина был завербован украинскими спецслужбами, которые предложили ему $100 тысяч и выезд в ЕС за выполнение теракта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Замглавы Росалкогольтабакконтроля Афанасенко арестована по делу о взятке
- Бойцы на передовой в Курской области получат статус участников СВО
- В России снимут сериал о трех кризисах в истории российской экономики
- СМИ: Глава военной контрразведки ФСБ Николай Юрьев подал в отставку
- Управление мусульман России разрешило до четырех религиозных браков
- Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова
- Минобороны заявило об уничтожении трех украинских дронов над Курской областью
- В Басманный суд доставили обвиняемого в убийстве генерала Кириллова
- Дмитрий Губерниев озвучил спортивный мультсериал «Чемпионы»
- Путин: ПВО Киева представляет собой серьезную западную разработку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru