В Башкирии учитель поставила двойку первокласснице на лбу

Учитель пошла на такой шаг из-за нарушения дисциплины. По словам матери ребенка, девочка беседовала с одноклассниками, за что и получила двойку. Изначально педагог планировала поставить оценку в альбом для рисования. Когда девочка заявила, что этого предмета у нее нет, учитель взял шариковую ручку и нарисовал двойку на лбу ребенка.

По словам директора школы, руководство проведет встречу с матерью ребенка, а учителя, скорее всего, ждет увольнение.

Ранее был задержан учитель-педофил из петербургской гимназии.

Как полагает следствие, учитель во время факультативных занятий не раз совершал в отношении ребенка развратные действия.

