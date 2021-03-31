В Башкирии учитель поставила двойку первокласснице на лбу

В одной из школ города Кумертау в Башкирии на уроке рисования первокласснице поставили двойку на лбу, сообщает ProUfu.ru.

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Учитель пошла на такой шаг из-за нарушения дисциплины. По словам матери ребенка, девочка беседовала с одноклассниками, за что и получила двойку. Изначально педагог планировала поставить оценку в альбом для рисования. Когда девочка заявила, что этого предмета у нее нет, учитель взял шариковую ручку и нарисовал двойку на лбу ребенка.

По словам директора школы, руководство проведет встречу с матерью ребенка, а учителя, скорее всего, ждет увольнение.

Ранее был задержан учитель-педофил из петербургской гимназии.

Как полагает следствие, учитель во время факультативных занятий не раз совершал в отношении ребенка развратные действия.

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