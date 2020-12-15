Учитель волгоградской школы запер воспитанника в тумбочке

Департамент образования Волгограда инициировал проверку после того, как мама одного из учеников школы заявила, что учитель не выпускала ее сына из тумбочки в классе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее СМИ сообщали, что учитель одной из волгоградских школ не дала школьнику во время урока выйти из тумбочки для хозинвентаря, заперев его на ключ. Своего ученика педагог назвала «Диогеном в бочке», сославшись на известный сюжет из истории Древней Греции.

Ранее следователи из Карачаево-Черкесии рассказали, что начали проверку после сообщений об избиении директором школы одного из учеников.





