В Башкирии начнут штрафовать за курение кальянов и вейпов в общественных местах

Парламент Башкирии намерен в сентябре ввести штрафы за курение кальянов и вейпов в общественных местах, сообщили в пресс-служба парламента.

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По факту, кальяны и вейпы приравняют к обычным сигаретам, за курение которых предусмотрен штраф в размере 500 рублей, за повторное нарушение - 1000 рублей.

К общественным местам, согласно федеральному и республиканскому законодательству, относятся больницы, школы, детские сады, самолеты, поезда, парки и скверы, остановки транспорта, места проведения публичных мероприятий, подземные и надземные пешеходные переходы и другие.

Спикер парламента Башкирии Константин Толкачёв объяснил соответствующее решение растущей популярностью различного рода электронных сигарет, вейпов и прочих нагревательных устройств.

Ранее стало известно, что в России планируется запретить курение на остановках общественного транспорта, у магазинов и организаций, расположенных в многоэтажках, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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