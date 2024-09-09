В Башкирии начнут штрафовать за курение кальянов и вейпов в общественных местах

По факту, кальяны и вейпы приравняют к обычным сигаретам, за курение которых предусмотрен штраф в размере 500 рублей, за повторное нарушение - 1000 рублей.

К общественным местам, согласно федеральному и республиканскому законодательству, относятся больницы, школы, детские сады, самолеты, поезда, парки и скверы, остановки транспорта, места проведения публичных мероприятий, подземные и надземные пешеходные переходы и другие.

Спикер парламента Башкирии Константин Толкачёв объяснил соответствующее решение растущей популярностью различного рода электронных сигарет, вейпов и прочих нагревательных устройств.

Ранее стало известно, что в России планируется запретить курение на остановках общественного транспорта, у магазинов и организаций, расположенных в многоэтажках, напоминает «Свободная пресса».

