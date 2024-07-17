«Без рецепта»: Препараты для борьбы с курением могут вызвать аллергию

«Подобные пластинки не являются сильным аллергеном. Статистика гласит, что они не являются причиной острых аллергических реакций. Конечно, нельзя это исключить на 100%, так как бывают индивидуальные реакции. Надо понимать, что на человека влияют несколько тысяч факторов. Я не понимаю, почему рассматриваются в данном случае только никотиносодержащие пластинки. Огромное количество факторов могут влиять на развитие реакции организма. Основной источник аллергенов сегодня – это пища. Девушке необходимо обратиться к врачу и выявить, на что случилась аллергия», - отметил он.

Со своей стороны, нарколог Александр Ковтун добавил, что индивидуальная реакция на подобные пластины может проявиться локально на коже человека.

«Любое лекарство может вызвать индивидуальную аллергическую реакцию. Но в моей практике подобного не случалось. Эти пластины отпускаются без рецепта. Максимум, что случалось на практике, это местная реакция на коже. В данном случае это какое-то индивидуальное исключение. Что касается бросания курить, желание здесь первично, ты же не наклеишь эти пластины без воли человека. Важно изучать разные способы, опыт человечества в целом. Что-то точно поможет, но главное – желание», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком. По его словам, российское законодательство в вопросе борьбы с курением является одним из самых прогрессивных в мире, передает «Радиоточка НСН».