В Башкирии детям-диабетикам подарили на Новый год конфеты

Жители башкирского города Стерлитамак выразили недовольства сладкими подарками на Новый год детям с сахарным диабетом. Об этом люди сообщили на странице главы Башкортостана Радия Хабирова «ВКонтакте».

Родители подчеркнули, что такая ситуация происходит не первый дог.

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«Зачем детям с сахарным диабетом конфеты? Вот что подарили в Стерлитамаке, не стыдно?», — возмутились жители.

В пресс-службе администрации заявили порталу «Подъем», что особенности таких ребят были учтены, а конфеты были изготовлены с использованием фруктозы.

Ранее синоптики предупредили, что в канун Нового года Москву ожидает сильный снегопад.

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ФОТО: pixabay.com
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