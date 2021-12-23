В Башкирии детям-диабетикам подарили на Новый год конфеты
Жители башкирского города Стерлитамак выразили недовольства сладкими подарками на Новый год детям с сахарным диабетом. Об этом люди сообщили на странице главы Башкортостана Радия Хабирова «ВКонтакте».
Родители подчеркнули, что такая ситуация происходит не первый дог.
«Зачем детям с сахарным диабетом конфеты? Вот что подарили в Стерлитамаке, не стыдно?», — возмутились жители.
В пресс-службе администрации заявили порталу «Подъем», что особенности таких ребят были учтены, а конфеты были изготовлены с использованием фруктозы.
Ранее синоптики предупредили, что в канун Нового года Москву ожидает сильный снегопад.
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