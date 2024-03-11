В Башкирии депутата без ног попросили выйти из автомобиля, чтобы протереть номер

По словам парламентария, инцидент произошёл в аэропорту Уфы, где он оставил свою машину перед командировкой в Москву. Однако вернувшись домой четырёхкратный чемпион зимних Паралимпийских игр не смог выехать с парковки.

Оператор заявил, что система не может определить номера на машине депутата. Он отказался выпускать Зарипова и потребовал, чтобы он отъехал в сторону и протёр таблички. Депутат попытался объяснить ему сложность процедуры, однако оператор был непреклонен и заставил его выйти из машины.

«Вытащить коляску — процедура долгая. Пока собрали, пересели, разобрали. Неужели мы должны всем доказывать, что мы инвалиды? Если не уверен — убедись. Можно было и по номеру сверить, не выходя из авто», — указал Зарипов.

Ранее в Норильске следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в отношении 50-летнего таксиста, отказавшегося доставить в больницу инвалида, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

