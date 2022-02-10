В Балаково водитель автобуса зажал дверьми голову ребенка за безбилетный проезд

По её словам, дочь возвращалась из школы домой, обнаружив, что забыла деньги. Тогда девочка решила выйти на первой остановке, однако водитель решил «проучить» школьницу, зажав ее голову дверью. Так девочка ехала одну остановку.

Как отметила женщина, она пыталась поговорить с мужчиной позже, однако он повел себя хамски и не извинился.

По данному факту Следственный комитет организовал проверку. Будет дана объективная юридическая оценка действиям водителя общественного транспорта.

Ранее в Екатеринбурге водитель оставил женщину лежать на асфальте с тростью из-за того, что она долго поднималась по ступенькам.

