В Балаково водитель автобуса зажал дверьми голову ребенка за безбилетный проезд

В городе Балаково Саратовской области водитель автобуса зажал голову ребенка дверью, провезя его так целую остановку, сообщают «Новости Саратова» со ссылкой на мать ребенка.

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По её словам, дочь возвращалась из школы домой, обнаружив, что забыла деньги. Тогда девочка решила выйти на первой остановке, однако водитель решил «проучить» школьницу, зажав ее голову дверью. Так девочка ехала одну остановку.

Как отметила женщина, она пыталась поговорить с мужчиной позже, однако он повел себя хамски и не извинился.

По данному факту Следственный комитет организовал проверку. Будет дана объективная юридическая оценка действиям водителя общественного транспорта.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ДетиАвтобусВодители
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