В Бабушкинском районе Москвы началось строительство детского сада на 225 мест, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Площадь будущего детского сада составит 4,5 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на девять групп. После ввода в эксплуатацию садик будет передан городу и встроен в столичную систему образования», - отметил он.

Здесь появится столовая, вестибюль и комната охраны, музыкальный и спортивные залы. С технической точки зрения сад будет оснащен лифтом, системой видеонаблюдения и системами оповещения. Во дворе построят девять игровых и две спортивные площадки, добавил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.