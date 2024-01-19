В Бабушкинском районе Москвы началось строительство детского сада на 225 мест
В Бабушкинском районе Москвы началось строительство детского сада на 225 мест, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Площадь будущего детского сада составит 4,5 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на девять групп. После ввода в эксплуатацию садик будет передан городу и встроен в столичную систему образования», - отметил он.
Здесь появится столовая, вестибюль и комната охраны, музыкальный и спортивные залы. С технической точки зрения сад будет оснащен лифтом, системой видеонаблюдения и системами оповещения. Во дворе построят девять игровых и две спортивные площадки, добавил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
В Москве в 2023 году открыли более 40 новых школ и детских садов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, в прошлом году в московских школах сели за парты более 1,1 млн ребят - это рекорд последних лет. Московские старшеклассники также стали рекордсменами по числу дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Студенты колледжей и школьники лидировали в медальном зачете Всероссийского чемпионата «Профессионалы».
За последние 13 лет число школьников, воспитанников детских садов и студентов колледжей увеличилось в столице на 45% и составило 1,6 млн человек по итогам 2023 года. В числе крупных учебных заведений более чем на 1 тысячу мест - открывшиеся школы в поселениях Сосенское и Внуковское, в районах Молжаниновский.
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