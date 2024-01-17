Собянин: В ТиНАО к 2035 году построят 320 детсадов и 170 школ

В Новой Москве в этом году построят восемь новых школ. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, школу-гигант для 2,1 тысячи ребят возведут в Московском. Кроме того, будут построены здания в Сосенском поселении на 1200 и 800 мест.

Также три школы, в каждой из которых будут учиться 110 детей, появятся в поселении Московский. В поселении Рязанское будут построены две школы для 750 детей и 1200 учащихся.

Собянин отметил, что часть объектов будут возведены по программе стимулирования создания мест приложения труда.

В общей сложности в Новой Москве планируется построить 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения и около ста культурно-досуговых объектов.

