В Австралии датировали самый древний образец местной наскальной живописи

Древний художник изобразил животное, похожее на кенгуру. Датирование проводили не с помощью анализа красок, а радиоуглеродным методом, с помощью которого смогли установить возраст остатков древних осиных гнезд, сохранившихся под рисунком и поверх него.

«С помощью радиоуглеродного метода мы датировали три осиных гнезда под картиной и три гнезда, построенные над ней, чтобы с уверенностью определить, что картине от 17500 до 17100 лет, скорее всего — около 17300 лет», — цитирует слова руководителя исследования доктора Дэмиена Финча (Damien Finch) из Школы наук о Земле РИА Новости.

Ранее НСН сообщала о рисунках, выполненных красной охрой и углём, которые были обнаружены в склепе с уступчатым перекрытием IV века до нашей эры во время подготовки к строительству федеральной трассы «Таврида» в Керчи.

