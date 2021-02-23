В Австралии датировали самый древний образец местной наскальной живописи
Ученые Австралии смогли датировать местный наскальный рисунок. Они установили, что его возраст превышает 17 тысяч лет. Для определения времени создания наскального изображения использовали метод радиоуглеродного датирования, сообщает журнал Nature Human Behavior.
Древний художник изобразил животное, похожее на кенгуру. Датирование проводили не с помощью анализа красок, а радиоуглеродным методом, с помощью которого смогли установить возраст остатков древних осиных гнезд, сохранившихся под рисунком и поверх него.
«С помощью радиоуглеродного метода мы датировали три осиных гнезда под картиной и три гнезда, построенные над ней, чтобы с уверенностью определить, что картине от 17500 до 17100 лет, скорее всего — около 17300 лет», — цитирует слова руководителя исследования доктора Дэмиена Финча (Damien Finch) из Школы наук о Земле РИА Новости.
Ранее НСН сообщала о рисунках, выполненных красной охрой и углём, которые были обнаружены в склепе с уступчатым перекрытием IV века до нашей эры во время подготовки к строительству федеральной трассы «Таврида» в Керчи.
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