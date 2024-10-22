В АТОР предупредили о проблемах с обменом старых долларов за рубежом
Россиянам начали отказывать в приеме наличных долларов в заграничных и отечественных банках или пунктах обмена валют. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
По данным издания, в ряде популярных стран начали требовать доллары нового образца («синие»), без потертостей, пятен, посторонних надписей. В частности, проблема возникла в Турции, Таиланде, Египте, ОАЭ, Армении.
Как отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян, сложности возникли еще в прошлом году: тогда проблемы с наличной американской валютой стали для туристов неожиданностью. Теперь турагенты заранее предупреждают клиентов о ситуации.
Эксперт подчеркнул, что минфин или Федеральная резервная система США не делали объявлений об изменении порядка приема наличных долларов и не отзывали из оборота доллары старого образца. Как предположил Мурадян, проблемы могут быть связаны с тем, что «купюры старого образца стали чаще подделывать», однако это «только предположения».
При этом банки в России объясняют нежелание принимать «неидеальные» купюры сложностью их последующей продажи.
В марте доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко заявлял, что зарубежные пункты обмена валюты отказываются принимать некоторые долларовые купюры. Эксперт посоветовал туристам не брать с собой за границу доллары старше 1996 года.
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