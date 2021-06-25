В АТОР назвали количество россиян, отказавшихся от отдыха в Краснодарском крае

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила, что из-за новых ограничений в Краснодарском крае россияне уже аннулировали около 30% бронирований на июль.

По её словам, сдержать шквал отказов «уже не получается» и отменить бронирование на август хотят более 70% туристов. Она уточнила, что пока это «предварительная оценка туроператоров».

Ломидзе добавила, что из-за решения властей Краснодарского края ограничения для туристов «безусловно выиграют» Крым и Турция.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля курорты Краснодарского края будут принимать граждан в отелях, гостиницах и санаториях только при наличии ПЦР-теста, а с 1 августа - только вакцинированных отдыхающих, сообщает «Свободная пресса».

