В атаке на сервис выдачи цифровых пропусков не нашли экономической подоплеки
Вице-президент ГК InfoWatch Рустэм Хайретдинов в эфире НСН предположил хакерское хулиганство.
В Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили о массированной атаке ботов на сервера сайта mos.ru, где можно подавать заявки на выдачу цифровых пропусков для передвижения по городу. Заработают они с 15 апреля. Пропуска нужны для поездок на общественном транспорте и на собственной машине. Для пеших выходов на улицу действуют прежние ограничения в виде прогулок с собакой или похода в ближайший магазин, аптеку.
Вице-президент ГК InfoWatch Рустэм Хайретдинов в эфире НСН предположил, что никакой экономической выгоды в этих атаках нет. Возможно, по его словам, кто-то тестирует средства нападения.
«Все средства борьбы с атаками известны. Есть специальные сервисы, есть специальный софт, который определяет в трафике атакующие или засоряющие полосу запросы. И их отсекают, переправляют трафик, чистят сервис от враждебных запросов. Мне кажется, тут методика борьбы понятна. Кому выгодно? Не знаю. Может быть просто кто-то тестирует какие-то средства нападения, просто хулиганит. Экономической выгоды нет. И, как я понимаю, вопросов о выкупе для прекращения атак не поступало. Если сервис не будет работать, то не будут выдавать пропуска. Значит, пока не отладят все, будут откладывать введение пропусков. Да, техника иногда подводит. Но этого никто никогда и не делал, поэтому кто не делает, тот не ошибается. Систему сделали хорошую, молодцы, теперь осталось справиться с нагрузкой и атаками», – говорит он.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как бороться с мошенниками во время пандемии. По его словам, хакеры используют старые схемы под новый коронавирусный инфоповод.
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