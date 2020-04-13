В атаке на сервис выдачи цифровых пропусков не нашли экономической подоплеки

«Все средства борьбы с атаками известны. Есть специальные сервисы, есть специальный софт, который определяет в трафике атакующие или засоряющие полосу запросы. И их отсекают, переправляют трафик, чистят сервис от враждебных запросов. Мне кажется, тут методика борьбы понятна. Кому выгодно? Не знаю. Может быть просто кто-то тестирует какие-то средства нападения, просто хулиганит. Экономической выгоды нет. И, как я понимаю, вопросов о выкупе для прекращения атак не поступало. Если сервис не будет работать, то не будут выдавать пропуска. Значит, пока не отладят все, будут откладывать введение пропусков. Да, техника иногда подводит. Но этого никто никогда и не делал, поэтому кто не делает, тот не ошибается. Систему сделали хорошую, молодцы, теперь осталось справиться с нагрузкой и атаками», – говорит он.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как бороться с мошенниками во время пандемии. По его словам, хакеры используют старые схемы под новый коронавирусный инфоповод.

