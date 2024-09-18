В Астраханской области выявили 12 случаев заражения лихорадкой Западного Нила
С начала 2024 года в Астраханской области 12 человек заразились лихорадкой Западного Нила, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора, сообщает «Российская газета».
Как отмечается, все заболевшие были инфицированы комарами вблизи природных водоемов.
«По четыре случая заболевания зафиксировано в Астрахани и в Красноярском районе, по два случая - в Икрянинском и Приволжском районах», - уточнили в ведомстве.
При этом, как выяснилось, в результате обследования жителей пяти районов области, в организме у 17,6% из них было обнаружено наличие антител к данному заболеванию.
Ранее стало известно, что в 22 регионах России выявлены случаи заражения лихорадкой Западного Нила, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru