В Астраханской области выявили 12 случаев заражения лихорадкой Западного Нила

Как отмечается, все заболевшие были инфицированы комарами вблизи природных водоемов.

«По четыре случая заболевания зафиксировано в Астрахани и в Красноярском районе, по два случая - в Икрянинском и Приволжском районах», - уточнили в ведомстве.

При этом, как выяснилось, в результате обследования жителей пяти районов области, в организме у 17,6% из них было обнаружено наличие антител к данному заболеванию.

Ранее стало известно, что в 22 регионах России выявлены случаи заражения лихорадкой Западного Нила, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

