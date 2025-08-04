В Астрахани снесут частично обрушившийся дом

По его словам, работы по сносу начнутся после того, как жильцы дома вывезут вещи.

«Учитывая, что спасатели запретили заходить в ряд помещений... принято решение, что их собственники будут признаны утратившими свое имущество», - добавил мэр.

Ранее в МЧС РФ заявили о завершении работ по разбору конструкций после обрушения дома в Астрахани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

