В Астрахани снесут частично обрушившийся дом
4 августа 202513:44
В Астрахани частично обрушившийся многоквартирный дом на улице Ляхова будет снесён. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава города Игорь Редькин.
По его словам, работы по сносу начнутся после того, как жильцы дома вывезут вещи.
«Учитывая, что спасатели запретили заходить в ряд помещений... принято решение, что их собственники будут признаны утратившими свое имущество», - добавил мэр.
Ранее в МЧС РФ заявили о завершении работ по разбору конструкций после обрушения дома в Астрахани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru