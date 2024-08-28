В Астрахани провели проверку клуба, где устроили «голые танцы»

Бабушкин отметил, что правоохранительные органы уже занимаются проверкой заведения. Он добавил, что необходимо рассмотреть правомерность функционирования таких развлекательных учреждений в России в нынешних условиях.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что на «техасской» вечеринке в клубе «Бункер» проводился конкурс, в котором участники должны были раздеться до гола, чтобы выиграть мобильный телефон. В результате двое мужчин и две женщины полностью разделись и начали танцевать, передает «Радиоточка НСН».