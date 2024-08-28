В Астрахани провели проверку клуба, где устроили «голые танцы»

В ночном клубе «Бункер» в Астрахани организовали «аморальное представление», которое вызвало общественное возмущение, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

По его словам, правоохранительные органы организовали проверку по этому поводу, назвав случившееся «позором для астраханцев».

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Бабушкин отметил, что правоохранительные органы уже занимаются проверкой заведения. Он добавил, что необходимо рассмотреть правомерность функционирования таких развлекательных учреждений в России в нынешних условиях.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что на «техасской» вечеринке в клубе «Бункер» проводился конкурс, в котором участники должны были раздеться до гола, чтобы выиграть мобильный телефон. В результате двое мужчин и две женщины полностью разделись и начали танцевать, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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