В Астрахани провели проверку клуба, где устроили «голые танцы»
В ночном клубе «Бункер» в Астрахани организовали «аморальное представление», которое вызвало общественное возмущение, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его словам, правоохранительные органы организовали проверку по этому поводу, назвав случившееся «позором для астраханцев».
Бабушкин отметил, что правоохранительные органы уже занимаются проверкой заведения. Он добавил, что необходимо рассмотреть правомерность функционирования таких развлекательных учреждений в России в нынешних условиях.
Ранее Telegram-каналы сообщили, что на «техасской» вечеринке в клубе «Бункер» проводился конкурс, в котором участники должны были раздеться до гола, чтобы выиграть мобильный телефон. В результате двое мужчин и две женщины полностью разделись и начали танцевать, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru