СМИ: Полицейские накрыли московский клуб DFF

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 17 августа. Во время вечеринки от онлайн-кинотеатра START к заведению подъехали несколько автобусов с полицейскими, которые прервали веселье проверками посетителей.

По данным следствия, в клубе якобы распространяли визитки с логотипом DFF, на которых была размещена реклама донатов Вооружённым силам Украины (ВСУ), о чём в полицию заявил житель Москвы, утверждающий, что нашёл их в туалете.

Ранее в Москве был арестован студент МГУ, уроженец Одессы, по подозрению в сборе средств для нужд ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

