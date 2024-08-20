СМИ: Полицейские накрыли московский клуб DFF
Московский клуб «Deep Fried Friends» (DFF) во время вечеринки накрыли полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл 17 августа. Во время вечеринки от онлайн-кинотеатра START к заведению подъехали несколько автобусов с полицейскими, которые прервали веселье проверками посетителей.
По данным следствия, в клубе якобы распространяли визитки с логотипом DFF, на которых была размещена реклама донатов Вооружённым силам Украины (ВСУ), о чём в полицию заявил житель Москвы, утверждающий, что нашёл их в туалете.
Ранее в Москве был арестован студент МГУ, уроженец Одессы, по подозрению в сборе средств для нужд ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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