В Астрахани круизному лайнеру присвоили имя Жириновского

Строительство судна началось в 2016 году по заказу Московского речного пароходства. Ранее лайнер носил название «Петр Великий». По данным «Мостурфлота», судно могут использовать для маршрутов по Волге, Каспийскому, Азовскому и Черному морям.

Как отметили в ЛДПР, в январе председатель партии Леонид Слуцкий посетил корабль, позже были завершены все документальные процедуры и лайнер официально переименовали.

Круизное четырехпалубное судно представляет собой «плавучую гостиницу» с балконами или террасами, бассейном, баром, обзорным салоном, «солнечной» палубой из двух частей. Лайнер рассчитан на 310 пассажиров.

Ранее стало известно, что об основателе ЛДПР снимут фильм, напоминает Ura.ru. Режиссером картины станет Александр Баранов, рабочее название ленты — «Жириновский. Взлет».

