В Астане задержаны два россиянина, находившиеся в международном розыске

Два гражданина России, разыскиваемые за тяжкие преступления, были задержаны в Астане и готовятся к экстрадиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

По информации ведомства, одного из задержанных — 67-летнего россиянина — разыскивали за преступления, совершенные в 1984 году. Его обвиняют по четырем статьям, включая убийство, разбой, насильственные действия сексуального характера и оставление в опасности. После долгого уклонения от правосудия уголовное дело против него было возобновлено в сентябре, и МВД России объявило мужчину в международный розыск.