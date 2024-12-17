В Астане задержаны два россиянина, находившиеся в международном розыске

Два гражданина России, разыскиваемые за тяжкие преступления, были задержаны в Астане и готовятся к экстрадиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

По информации ведомства, одного из задержанных — 67-летнего россиянина — разыскивали за преступления, совершенные в 1984 году. Его обвиняют по четырем статьям, включая убийство, разбой, насильственные действия сексуального характера и оставление в опасности. После долгого уклонения от правосудия уголовное дело против него было возобновлено в сентябре, и МВД России объявило мужчину в международный розыск.

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Вторым задержанным оказался 47-летний уроженец Ингушетии, которого подозревают в причастности к установке взрывчатых устройств. Мужчина покинул Россию до вступления приговора суда в законную силу и более полутора лет скрывался за границей.

В казахстанском МВД уточнили, что в настоящий момент решается вопрос о передаче задержанных российской стороне, передает «Радиоточка НСН».

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