В Ассоциации садоводов назвали теплую зиму идеальной для садовых культур

Он отметил, что подобные условия, наоборот, благоприятны для садоводства.

По словам эксперта, опасными являются сильный перепад температур от плюс аяти градусов до минус 25 градусов за ночь, а также сильные морозы ниже минус 35 градусов.

«А мягкая зима — это для нас сказка», - заключил Муханин.

Ранее агроном Михаил Воробьёв заявил, что возможное нашествие саранчи, которое прогнозируется в этом году в 21 регионе России, не приведёт к катастрофе с урожаем, сообщает RT.