Пашинян: Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией

Политик назвал санкции «красной линией» Армении. Он отметил, что Ереван идет навстречу Москве там, где есть возможность.

По словам Пашиняна, он дал понять российскому руководству, что Армения не должна попасть под санкции. Премьер-министр подчеркнул, что Ереван старается быть «максимально прозрачным» в отношении подсанкционных товаров.

Пашинян ранее призвал развивать сотрудничество с США. Он положительно высказался о помощи Вашингтона в реализации реформ в Армении, передает «Радиоточка НСН».

