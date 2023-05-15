Пашинян: Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил опасения, что Запад может ввести санкции против Еревана за сотрудничество с Россией. Об этом глава правительства заявил в интервью чешскому изданию Respekt.

Путин и Пашинян подтвердили важность неукоснительного соблюдения договоренностей по Карабаху

Политик назвал санкции «красной линией» Армении. Он отметил, что Ереван идет навстречу Москве там, где есть возможность.

По словам Пашиняна, он дал понять российскому руководству, что Армения не должна попасть под санкции. Премьер-министр подчеркнул, что Ереван старается быть «максимально прозрачным» в отношении подсанкционных товаров.

Пашинян ранее призвал развивать сотрудничество с США. Он положительно высказался о помощи Вашингтона в реализации реформ в Армении, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНикол ПашинянАрмения

Горячие новости

Все новости

партнеры