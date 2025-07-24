В Архангельской области создали цифровое приложение для адаптации ветеранов СВО

В Архангельской области разработали электронный сервис, который должен помочь участникам специальной военной операции вернуться к мирной жизни. Об этом губернатор Александр Цыбульский сообщил президенту России Владимиру Путину во время его визита в регион.

По словам главы области, речь идет о так называемом «цифровом маршруте» — мобильном приложении, которое объединяет данные о различных аспектах жизни вернувшихся бойцов: от реабилитации до социальной поддержки. Приложение синхронизировано с региональной программой помощи «Защитники под крылом Архангела» и интегрировано в российский мессенджер «Макс».

Мишустин: Бойцы СВО не останутся без реабилитации

Цыбульский отметил, что Архангельская область стала первым регионом, внедрившим такую систему в полном объеме. Он подчеркнул, что проект создавался для того, чтобы обеспечить комплексный подход к сопровождению ветеранов, и заявил, что у членов правительства также будет доступ к этой системе для эффективного взаимодействия с каждым участником программы.

Также в регионе был запущен проект «Стальной тренер» — бесплатные занятия в фитнес-клубах для бойцов, получивших ранения, с целью восстановления через спорт и социализацию, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
ТЕГИ:ВетераныСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры