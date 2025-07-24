В Архангельской области создали цифровое приложение для адаптации ветеранов СВО
В Архангельской области разработали электронный сервис, который должен помочь участникам специальной военной операции вернуться к мирной жизни. Об этом губернатор Александр Цыбульский сообщил президенту России Владимиру Путину во время его визита в регион.
По словам главы области, речь идет о так называемом «цифровом маршруте» — мобильном приложении, которое объединяет данные о различных аспектах жизни вернувшихся бойцов: от реабилитации до социальной поддержки. Приложение синхронизировано с региональной программой помощи «Защитники под крылом Архангела» и интегрировано в российский мессенджер «Макс».
Цыбульский отметил, что Архангельская область стала первым регионом, внедрившим такую систему в полном объеме. Он подчеркнул, что проект создавался для того, чтобы обеспечить комплексный подход к сопровождению ветеранов, и заявил, что у членов правительства также будет доступ к этой системе для эффективного взаимодействия с каждым участником программы.
Также в регионе был запущен проект «Стальной тренер» — бесплатные занятия в фитнес-клубах для бойцов, получивших ранения, с целью восстановления через спорт и социализацию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США отозвали делегацию с переговоров по Газе после ответа ХАМАС
- «Заглатывать в три укуса?»: Кардиолог развеял страшилки об инфаркте от мороженого
- Шоколадный торг: Россияне не заметят отсутствия Snickers в «Пятерочке»
- В Архангельской области создали цифровое приложение для адаптации ветеранов СВО
- Двух сотрудников Минобороны обвинили в фиктивной приемке техники
- «Бойцовский анклав!»: Чем грозят россиянам подпольные ММА-клубы мигрантов
- В отрасли не разделили оптимизм Минздрава из-за сокращения числа алкоголиков
- «Луна в приоритете»: Когда человечество сможет покорить Марс
- Премиум-отели в России дорожают из-за дефицита номеров
- Историк объяснил, зачем КПРФ подняла тему пересмотра XX съезда КПСС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru