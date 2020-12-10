В Архангельской области несовершеннолетним запретят посещать ТЦ без родителей

Власти Архангельской области в рамках борьбы с коронавирусом запретят несовершеннолетним находится в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

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Отмечается, что ограничение вступит в силу с 15 декабря. В соответствующем указе губернатора региона уточняется, что контроль за этим предписанием должны вести родители.

По данным оперштаба, в Архангельской области за время пандемии зафиксировано более 35,6 тыс. Случаев коронавируса.



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