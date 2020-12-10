В Архангельской области несовершеннолетним запретят посещать ТЦ без родителей

Отмечается, что ограничение вступит в силу с 15 декабря. В соответствующем указе губернатора региона уточняется, что контроль за этим предписанием должны вести родители.

По данным оперштаба, в Архангельской области за время пандемии зафиксировано более 35,6 тыс. Случаев коронавируса.





