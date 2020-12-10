Голикова прокомментировала ограничение по потреблению алкоголя при вакцинации
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ограничение по потреблению спиртных напитков при вакцинации носят рекомендательный характер. Об этом сообщает Интерфакс.
Между тем, Голикова отметила, что три первых дня после прививки желательно воздержаться от алкоголя, поскольку это поможет сформироваться иммунитету.
Ранее Голикова заявила, что Россия не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и регулярно ее публикует.
Согласно последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировано более 2,4 млн случаев коронавируса. За весь период пандемии зарегистрировано 42,6 тысяч летальных исхода, выздоровело более 1,9 млн человек.
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