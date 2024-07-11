В Архангельске возмутились утилизацией книг из местной библиотеки

Жители Архангельска возмущены из-за утилизации книг в областной научной библиотеке имени Добролюбова, сообщает «Газета.Ru». В социальных сетях появились фотографии, на которых видно сотни литературных изданий, разложенных на земле.

Книги были списаны из фонда как устаревшие или испорченные и направлены на переработку. Эти действия были связаны с временной передачей помещения на улице Кировская, 8 под утилизацию макулатуры в период ремонта основного здания библиотеки.

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Организация «Вторсырье», с которой был заключен договор на утилизацию, занимается вывозом макулатуры для ее последующей переработки. По словам представителей библиотеки, территория возле здания была очищена от книг к 17:20 того же дня.

В ответ на общественное негодование в библиотеке также подчеркнули, что понимают реакцию людей и ранее практиковали предложение старых изданий читателям. Однако не каждый читатель проявлял интерес к старым книгам, и поэтому библиотека предпочитает отправлять новые издания другим учреждениям области.

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ФОТО: РИА Новости
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