В Архангельске возмутились утилизацией книг из местной библиотеки

Организация «Вторсырье», с которой был заключен договор на утилизацию, занимается вывозом макулатуры для ее последующей переработки. По словам представителей библиотеки, территория возле здания была очищена от книг к 17:20 того же дня.

В ответ на общественное негодование в библиотеке также подчеркнули, что понимают реакцию людей и ранее практиковали предложение старых изданий читателям. Однако не каждый читатель проявлял интерес к старым книгам, и поэтому библиотека предпочитает отправлять новые издания другим учреждениям области.

