Минкультуры сообщило о нехватке оборудования для библиотек в России

Примерно 80% библиотек в России не оснащены необходимым оборудованием. Половина действующих в стране книгохранилищ нуждается в модернизации, сообщили в Минкультуры РФ. Как сообщает ТАСС, ведомство планирует привести библиотечную систему в соответствие актуальным потребностям до 2030 года.

Ранее правительство РФ 13 марта приняло Стратегию развития библиотечного дела, согласно которой библиотека должна трансформироваться из места для чтения в центр общественной жизни. Также документ предполагает ежегодную закупку 12 миллионов новых изданий и повышение охвата населения библиотечным фондом до 40%.