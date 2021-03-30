Минкультуры сообщило о нехватке оборудования для библиотек в России

Примерно 80% библиотек в России не оснащены необходимым оборудованием. Половина действующих в стране книгохранилищ нуждается в модернизации, сообщили в Минкультуры РФ. Как сообщает ТАСС, ведомство планирует привести библиотечную систему в соответствие актуальным потребностям до 2030 года.

Ранее правительство РФ 13 марта приняло Стратегию развития библиотечного дела, согласно которой библиотека должна трансформироваться из места для чтения в центр общественной жизни. Также документ предполагает ежегодную закупку 12 миллионов новых изданий и повышение охвата населения библиотечным фондом до 40%.

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Заместитель директора департамента науки и образования ведомства Лидия Федякина добавила, что специалисты Минкультуры уже начали работу по созданию национальной книжной платформы, которая должна обеспечить закупку действительно востребованных среди российских читателей книг по благоприятным ценам.

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ФОТО: Фото Ria.ru
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