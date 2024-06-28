В Архангельске восстановили исторический пивоваренный завод

В Архангельске завершилась реставрация пивоваренного завода архангельского купца А. Ю. Суркова, который является объектом культурного наследия. Инвестором проекта выступила Группа Аквилон.

Работы проводились в течение 10 лет. Специалисты преобразовали корпуса пивзавода, создав первый культурный кластер в регионе. Техническое открытие нового пространства состоится в конце июня.

Дизайнеры объединили в проекте актуальные технологии и материалы с историческими архитектурными решениями в единых интерьерах. Пространство сможет стать главной площадкой для развития креативного бизнеса и новым объектом привлечения туристов. Объем инвестиций составил 750 миллионов рублей

«При проведении работ было сохранено архитектурно-художественное оформление фасадов зданий. Для современного использования внутренний объем реконструирован с заменой несущих конструкций. Нам было чрезвычайно важно сохранить исторический контекст», — пояснил председатель правления компании Александр Фролов.

Корпуса бывшего пивзавода не использовались более 20 лет. Отсутствие ремонта привело к разрушению и вызвало угрозу обрушения памятника культуры. Здания были признаны аварийными, при этом мэрия Архангельска неоднократно предпринимала попытки найти ответственного собственника, который бы смог сохранить их архитектурный облик.

