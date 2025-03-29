В «Аптекарском огороде» МГУ зацвело помело
29 марта 202518:01
В «Аптекарском огороде» МГУ зацвело помело, рассказали в столичном ботаническом саду.
Ботаники говорят, что аромат цветущего помело «сладкий, теплый, пьянящий, будто сотни цветов жасмина, капля ванили и свежий мед смешались в одном глотке воздуха».
Ранее самая большая кувшинка в мире впервые расцвела в столичном «Аптекарском огороде», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru