В «Аптекарском огороде» МГУ зацвело помело

В «Аптекарском огороде» МГУ зацвело помело, рассказали в столичном ботаническом саду.

В «Аптекарском огороде» МГУ расцвела орхидея-вампир

Ботаники говорят, что аромат цветущего помело «сладкий, теплый, пьянящий, будто сотни цветов жасмина, капля ванили и свежий мед смешались в одном глотке воздуха».

Ранее самая большая кувшинка в мире впервые расцвела в столичном «Аптекарском огороде», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: "Аптекарский огород"
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