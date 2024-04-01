В апреле россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Суббота 27 апреля будет рабочим днем из-за переноса выходного с этого дня на понедельник 29 апреля, с тем, чтобы сделать непрерывные выходные на праздник Весны, который будет отмечаться с 28 апреля по 1 мая.

Первое мая – в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. Праздник отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.

