В апреле россиян ждет шестидневная рабочая неделя
1 апреля 202406:21
В апреле граждане России будут работать шесть дней с 22 по 27 числа, сообщает РИА Новости.
Суббота 27 апреля будет рабочим днем из-за переноса выходного с этого дня на понедельник 29 апреля, с тем, чтобы сделать непрерывные выходные на праздник Весны, который будет отмечаться с 28 апреля по 1 мая.
Первое мая – в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. Праздник отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru