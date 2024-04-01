В апреле россиян ждет шестидневная рабочая неделя

В апреле граждане России будут работать шесть дней с 22 по 27 числа, сообщает РИА Новости.

АТОР: Средняя стоимость туров на майские праздники составляет от 140 тысяч рублей

Суббота 27 апреля будет рабочим днем из-за переноса выходного с этого дня на понедельник 29 апреля, с тем, чтобы сделать непрерывные выходные на праздник Весны, который будет отмечаться с 28 апреля по 1 мая.

Первое мая – в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. Праздник отмечают также в США, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из сериала
ТЕГИ:ВыходныеПраздники

Горячие новости

Все новости

партнеры