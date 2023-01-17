Песков рассказал, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации
17 января 202313:12
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России начали распускать из-за рубежа, сообщает РИА Новости.
«Искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счёт», - сказал Песков.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что факторов для проведения новой мобилизации в России нет, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru