В Севастополе нашли мертвого питомца дельфинария
На побережье Севастополя обнаружен мертвый дельфин, вероятно, это один из четырех млекопитающих, которых выбросили из дельфинария. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Глава города отметил, что подтверждение этой информации будет получено после считывания чипа.
В начале ноября очевидцы засняли на видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Развожаев тогда сообщил, что от млекопитающих избавился владелец дельфинария. По его словам, животные больше десяти лет прожили в неволе и в открытом море им не выжить. Позднее был организован поиск дельфинов в акватории.
Полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
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