В Севастополе нашли мертвого питомца дельфинария

На побережье Севастополя обнаружен мертвый дельфин, вероятно, это один из четырех млекопитающих, которых выбросили из дельфинария. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Глава города отметил, что подтверждение этой информации будет получено после считывания чипа.