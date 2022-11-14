В Севастополе нашли мертвого питомца дельфинария

На побережье Севастополя обнаружен мертвый дельфин, вероятно, это один из четырех млекопитающих, которых выбросили из дельфинария. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Глава города отметил, что подтверждение этой информации будет получено после считывания чипа.

«Выживут!» Ученый призвал не волноваться за дельфинов, выпущенных в море в Севастополе

В начале ноября очевидцы засняли на видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Развожаев тогда сообщил, что от млекопитающих избавился владелец дельфинария. По его словам, животные больше десяти лет прожили в неволе и в открытом море им не выжить. Позднее был организован поиск дельфинов в акватории.

Полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ДельфинСевастополь
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