В Анапе полицейские применили оружие для задержания нарушителя
Сотрудникам Госавтоинспекции в Анапе пришлось открыть огонь по колесам автомобиля для задержания нарушителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем.
По ее словам, сотрудники ГИБДД остановили иномарку для проведения проверки. Водитель сделал вид, что ищет документы, но затем резко тронулся с места и началась погоня. Пытаясь скрыться, мужчина много раз нарушил ПДД и игнорировал все предупреждения сотрудников Госавтоинспекции.
Для остановки машины один из полицейских сделал предупредительный выстрел вверх, а затем несколько прицельных – по колесам автомобиля. После этого машина остановилась и нарушитель попытался сбежать, однако был задержан. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
В отношении мужчины составлены семь протоколов об административных правонарушениях, а автомобиль помещен на спецстоянку.
7 февраля в Белгороде два фельдшера погибли в ДТП с машиной скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru