В Анапе на пляже обнаружены загрязненные мазутом мешки из-за небрежности техники
Оперштаб Кубани объяснил обнаружение мешков с загрязненным мазутом грунтом на пляже поселка Джемете в Анапе неосторожной работой водителей тяжелой техники. Согласно сообщению, причиной инцидента стало то, что под слоем песка оказались мешки с замазученным грунтом.
Власти региона отметили, что участок пляжа будет перепроверен с использованием специализированной техники, а водителям тяжелой техники проведут дополнительные инструктажи для предотвращения подобных происшествий в будущем.
Ранее в сети появилось видео, на котором люди в защитных костюмах и респираторах копают песок, чтобы извлечь загрязненные мешки.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как рядом с ямой находится несколько других мешков с таким же загрязнением, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru