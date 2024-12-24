В Анапе на пляже обнаружены загрязненные мазутом мешки из-за небрежности техники

Оперштаб Кубани объяснил обнаружение мешков с загрязненным мазутом грунтом на пляже поселка Джемете в Анапе неосторожной работой водителей тяжелой техники. Согласно сообщению, причиной инцидента стало то, что под слоем песка оказались мешки с замазученным грунтом.

Власти региона отметили, что участок пляжа будет перепроверен с использованием специализированной техники, а водителям тяжелой техники проведут дополнительные инструктажи для предотвращения подобных происшествий в будущем.

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Ранее в сети появилось видео, на котором люди в защитных костюмах и респираторах копают песок, чтобы извлечь загрязненные мешки.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как рядом с ямой находится несколько других мешков с таким же загрязнением, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Оперштаб Краснодарский край
ТЕГИ:НефтьАнапа

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