В Амурской области ребенок пожаловался на избиение в санатории

В Амурской области ведется проверка после жалоб ребенка на побои в санатории «Белые горы», сообщает СУ СК РФ по региону.

Кисловодский санаторий приостановил деятельность из-за нарушения антиковидных мер

Информация о том, что из детского санаторного оздоровительного лагеря вернулся домой 13-летний мальчик, который пожаловался на побои и травлю со стороны других детей, появилась 18 июля на сайте одного из информационных агентств области.

В настоящее время ведется доследственная проверка, в рамках которой оценят работу сотрудников администрации санатория.

Ранее в Кисловодске на 45 дней был закрыт санаторий за несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Причиной для этого стали выявленные в ходе проверки нарушения законодательства, призванные обеспечить "санитарно-эпидемиологическое благополучие населения".

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Фото: arh.sledcom.ru
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