В Амурской области ребенок пожаловался на избиение в санатории

Информация о том, что из детского санаторного оздоровительного лагеря вернулся домой 13-летний мальчик, который пожаловался на побои и травлю со стороны других детей, появилась 18 июля на сайте одного из информационных агентств области.

В настоящее время ведется доследственная проверка, в рамках которой оценят работу сотрудников администрации санатория.

Ранее в Кисловодске на 45 дней был закрыт санаторий за несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Причиной для этого стали выявленные в ходе проверки нарушения законодательства, призванные обеспечить "санитарно-эпидемиологическое благополучие населения".

