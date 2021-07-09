Кисловодский санаторий приостановил деятельность из-за нарушения антиковидных мер

В Кисловодске на 45 дней закрыт санаторий за несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает управление ФССП России по Ставропольскому краю, передает РИА Новости.

По данным ведомства, судебные приставы приостановили работу санатория на 45 суток. Причиной для это стали выявленные в ходе проверки нарушения законодательства, призванные обеспечить "санитарно-эпидемиологическое благополучие населения".

Так, работникам санатория не были выданы маски, также отсутствовала обработка поверхностей дезинфицирующими средствами и проверка температуры у сотрудников перед началом работы. Также в учреждении отсутствовали бактерицидные рециркуляторы воздуха.

Санаторию грозит наказание по статье КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Организаторам напомнили об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.