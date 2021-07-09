Кисловодский санаторий приостановил деятельность из-за нарушения антиковидных мер
В Кисловодске на 45 дней закрыт санаторий за несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает управление ФССП России по Ставропольскому краю, передает РИА Новости.
По данным ведомства, судебные приставы приостановили работу санатория на 45 суток. Причиной для это стали выявленные в ходе проверки нарушения законодательства, призванные обеспечить "санитарно-эпидемиологическое благополучие населения".
Так, работникам санатория не были выданы маски, также отсутствовала обработка поверхностей дезинфицирующими средствами и проверка температуры у сотрудников перед началом работы. Также в учреждении отсутствовали бактерицидные рециркуляторы воздуха.
Санаторию грозит наказание по статье КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Организаторам напомнили об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+25 766 / сут.
Умерли
142 тыс.+726 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+21 832 / сут.
- Суд арестовал главу егорьевского отделения МВД Ермакова
- Россиянки Веснина и Кудерметова вышли в финал Уимблдона
- СМИ узнали организатора убийства президента Гаити
- СМИ сообщили размер компенсации, от которой отказался Черчесов
- Голикова обвинила дельта-штамм коронавируса в росте смертности в России
- Пострадавшим от подтоплений жителям Краснодарского края выплатят 445 млн рублей
- Главы МИД России и Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
- СМИ сообщили об очередях из гробов в петербургском крематории
- «Фонд Ходорковского» включен в список нежелательных НПО
- Жителей Московской области предупредили о пьяных пчёлах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru