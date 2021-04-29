В Амурской области прокуратура нашла школу с туалетами на улицах
Прокуратура Амурской области через суд обязала школу в селе Сапроново провести ремонт и устранить антисанитарию, сообщает надзорное ведомство.
Речь идет о плесени на стенах в классе, а также туалетах на улице. Также прокуратура выяснила, что в учебном заведении отсутствует централизованная система водоотведения. Теперь школа должна провести установку и оборудование уборных в здании. Профинансировать работы обязали администрацию района.
На время ремонта детей перевели в соседнюю школу, в которую они будут добираться организованным для них транспортом.
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