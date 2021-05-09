В американском суде впервые в истории рассмотрят апелляцию слонихи к зоопарку

Хэппи больше 40 лет живет в зоопарке. Она является первым в мире слоном, чья законность пребывания в зоопарке уже обсуждалась в суде в 2018 году. Зоозащитники из фонда добивались для Хэппи соблюдения фундаментального права на физическую свободу и переезд из зоопарка Бронкса в заповедник слонов. В суде первой инстанции ходатайство было отклонено.

По данным зоозащитников в последние 10 лет слониха живет одна, «не имея возможности по-настоящему взаимодействовать» с другими слонами. Представители фонда создали онлайн-петицию с требованием отправить слониху в заповедник. Ее поддержали уже более 1,5 миллиона человек.

Ранее руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина на пресс-конференции НСН заявила, что в России должны быть запрещены цирки с животными и зоопарки.

«Давайте запретим такие развлечения как передвижные цирки. Они не нужны ни животным, ни нам. Кому они нужны? Тем, кто на них зарабатывает деньги – пусть найдут себе другое занятие. Животные не должны эксплуатироваться», - уверена зоозащитник.

