В американском суде впервые в истории рассмотрят апелляцию слонихи к зоопарку
Апелляционный суд Нью-Йорка готовится рассмотреть иск от слонихи по кличке Хэппи к зоопарку по поводу законности ее содержания. Об этом говорится на сайте фонда Nonhuman Rights Project, который направил иск в судебную инстанцию.
«Это первый случай в истории, когда высший англоговорящий суд будет рассматривать иск, поданный не от имени человека» - цитирует заявление РИА Новости.
Хэппи больше 40 лет живет в зоопарке. Она является первым в мире слоном, чья законность пребывания в зоопарке уже обсуждалась в суде в 2018 году. Зоозащитники из фонда добивались для Хэппи соблюдения фундаментального права на физическую свободу и переезд из зоопарка Бронкса в заповедник слонов. В суде первой инстанции ходатайство было отклонено.
По данным зоозащитников в последние 10 лет слониха живет одна, «не имея возможности по-настоящему взаимодействовать» с другими слонами. Представители фонда создали онлайн-петицию с требованием отправить слониху в заповедник. Ее поддержали уже более 1,5 миллиона человек.
Ранее руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина на пресс-конференции НСН заявила, что в России должны быть запрещены цирки с животными и зоопарки.
«Давайте запретим такие развлечения как передвижные цирки. Они не нужны ни животным, ни нам. Кому они нужны? Тем, кто на них зарабатывает деньги – пусть найдут себе другое занятие. Животные не должны эксплуатироваться», - уверена зоозащитник.
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