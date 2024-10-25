В алтайских школах и детсадах начали вводить карантин из-за ОРВИ и пневмонии

В связи с ростом заболеваемости многие школы и детские сады региона уходят на карантин или дистант.

Так, на досрочные каникулы отправили учащихся барнаульской гимназии №40. Кроме того, дистанционно будут учиться 80 классов из 31 учебного заведения.

Ранее стало известно, что в Челябинской области закрыли на карантин 23 школы из-за скачка заболеваемости ОРВИ в регионе, напоминает RT.

