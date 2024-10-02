В «Альфа-банке» рассказали глобальном сбое

Масштабный сбой произошел в системе «Альфа-банка», не работает сервис СБП и внутренние программы, рассказала сотрудница банка. Ее слова приводит RTVI.

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Она уточнила, что по всей России не работает система быстрых платежей банка, мобильное приложение, а сами сотрудники не могут использовать внутренние программы.

Женщина отметила, что пока причины сбоя неизвестны, как и сроки его устранения.

Ранее, 1 октября, о сбое в работе приложения сообщали пользователи Telegram, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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