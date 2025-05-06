В акции «Игрушка ветерану» Росприроднадзора приняли участие почти 5000 человек

Во Всероссийской акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану» приняли участие почти 5000 человек. В преддверии Дня Победы они подарили ветеранам Великой Отечественной войны плюшевых белых медведей, сделанных своими руками. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Акция прошла в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». В ней участвовали дети и взрослые из разных российских регионов, в частности, воспитанники школ-интернатов и детских домов, а также социально-реабилитационных центров, оставшиеся без попечения родителей.

Радионова добавила, что организаторы премии получили от авторов игрушек тысячи благодарственных писем с поздравлениями в адрес ветеранов. «Получились потрясающе красивые медвежата – символы признательности и уважения всем, кто ковал Великую Победу!» — добавила она.

В акции участвовали и самые отдаленные регионы — Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Хабаровский край и другие.

«Мне 10 лет. Мы с братом сейчас находимся в детском реабилитационном центре города Тимашевска Краснодарского края. Именно здесь мы узнали о Всероссийской акции “Игрушка ветерану”. Оказывается, символом премии Росприроднадзора является белый медвежонок Умка, герой одного из любимых советских мультфильмов. Мы решили принять участие и поблагодарить всех, кто защищал нашу Родину. Надеюсь, что мягкая игрушка подарит радость и теплые эмоции ветерану», – рассказала участница акции, воспитанница социально-реабилитационного центра Вероника.

Глава Росприроднадзора выразила благодарность всем участникам акции, отметив, что молодое поколение вдохновляется мужеством ветеранов и чтит память героев. По словам многих авторов игрушек, они участвовали в акции в память об уже ушедших родных фронтовиках.

Некоторые игрушки создавались с национальным колоритом, как, например, поделки из Республики Коми, украшенные шарфиками, символизирующими флаги региона. Игрушки из города Гусь-Хрустальный были изготовлены из синтепона, полученного из переработанной пластиковой бутылки. Некоторые сувениры уже вручили ветеранам в разных российских городах волонтеры и сотрудники территориальных управлений Росприроднадзора.

