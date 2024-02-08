В АКОРТ выступили против употребления продуктов в магазинах до оплаты

В России нет необходимости законодательно закреплять возможность съесть продукт в магазине до оплаты на кассе, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в беседе с НСН. Он уверен, что это не нужно потребителям, а торговым сетям создаст лишние проблемы.

Россиянам хотят позволить употребление продуктов в магазинах до их оплаты на кассе при условии, что у товара будет упаковка и фиксированная цена, пишут «Известия». Автор законопроекта депутат Ярослав Нилов отметил, что неоднозначность трактовки действующих норм порождает конфликтные ситуации между покупателями и службами безопасности магазинов. По его словам, человек начинает владеть товаром, когда берет его с полки. При этом оплатить он его обязан. Караваев идею не поддержал.