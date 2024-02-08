В АКОРТ выступили против употребления продуктов в магазинах до оплаты
Игорь Караваев заявил НСН, что этот вопрос сегодня неактуален, граждане редко прибегают к нарушениям, а при необходимости могут поесть в кафе внутри магазина.
В России нет необходимости законодательно закреплять возможность съесть продукт в магазине до оплаты на кассе, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в беседе с НСН. Он уверен, что это не нужно потребителям, а торговым сетям создаст лишние проблемы.
Россиянам хотят позволить употребление продуктов в магазинах до их оплаты на кассе при условии, что у товара будет упаковка и фиксированная цена, пишут «Известия». Автор законопроекта депутат Ярослав Нилов отметил, что неоднозначность трактовки действующих норм порождает конфликтные ситуации между покупателями и службами безопасности магазинов. По его словам, человек начинает владеть товаром, когда берет его с полки. При этом оплатить он его обязан. Караваев идею не поддержал.
«На уровне АКОРТ данная инициатива еще не обсуждалась, однако она представляется неактуальной, несмотря на то, что ситуации с употреблением продуктов в торговых залах сегодня не регламентируются на законодательном уровне. Ее реализация потребует внесения множества изменений в другие нормативные акты, создаст излишнюю административную нагрузку на сети и органы исполнительной власти, включая регуляторов и правоохранителей», - отметил он.
По его словам, большинство россиян не нарушают устоявшиеся принципы торговых отношений, а магазины придумывают новые удобные для всех форматы.
«Торговля в России – давно сложившаяся система с наработанной практикой, это касается и регламентов сетевых операторов, и организованного поведения покупателей. С развитием современных торговых форматов вырос и уровень культуры потребителей: абсолютное большинство из них не нарушают порядок в магазинах. Кроме того, у покупателей есть возможность посетить кафе, которые организованы в торговых залах многих федеральных сетей», - заключил собеседник НСН.
Ранее в АКОРТ исключили дефицит товаров в России из-за ситуации в Красном море, передает «Радиоточка НСН».
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