В АКОРТ назвали самые подделываемые товары в России

Богданов отметил, что примерно половина подделок реализуется на рынках и барахолках, 30–40% идет через маркетплейсы, остальное — в социальных сетях и мелких одиночных магазинах.

Богданов добавил, что одной из самых эффективных мер для борьбы с фальсификатом может стать введение прослеживаемости товара по всей цепочке поставок до конечного покупателя во всех торговых форматах. По словам Богданова, в крупных сетях, входящих в АКОРТ, действует строгая система проверки всех контрагентов с обязательным подтверждением прав на товарные знаки, что позволяет отсеивать фальсификат ещё до поступления на полку магазина.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что в России подделывают около 4% вин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».