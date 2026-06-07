В АКОРТ назвали самые подделываемые товары в России

В России больше всего подделывают автозапчасти, спортивную обувь и одежду, косметику и бытовую химию, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны. Об этом сообщил в интервью ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

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Богданов отметил, что примерно половина подделок реализуется на рынках и барахолках, 30–40% идет через маркетплейсы, остальное — в социальных сетях и мелких одиночных магазинах.

Богданов добавил, что одной из самых эффективных мер для борьбы с фальсификатом может стать введение прослеживаемости товара по всей цепочке поставок до конечного покупателя во всех торговых форматах. По словам Богданова, в крупных сетях, входящих в АКОРТ, действует строгая система проверки всех контрагентов с обязательным подтверждением прав на товарные знаки, что позволяет отсеивать фальсификат ещё до поступления на полку магазина.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что в России подделывают около 4% вин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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